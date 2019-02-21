События

12:44 21.02.2019

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

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СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области местную жительницу, помогавшую в организации псевдо-выборов так называемого "главы ДНР" и "депутатов народного совета" в ноябре 2018 года.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя "территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейковых волеизъявлений.

"Правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала в личных делах", - сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) женщине объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Теги: #донецк #днр #оос #сбу #выборы
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