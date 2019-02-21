Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 22 февраля, вследствие вторжения на территорию Украины арктического воздуха с севера Европы ожидается существенное понижение температуры, к тому же в большинстве областей, кроме северо-восточной части, похолодание будет сопровождаться выпадением снега, на западе и юге - и усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр в четверг.

Так, в пятницу в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях - с дожем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Понижение температуры ночью до 4-9° мороза, на севере Левобережья до 10-14°, днем до 2-7° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. В Крыму ночью без осадков, днем дождь; температура 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Понижение температуры до 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 февраля самая высокая температура днем была 12,7 в 1990г, самая низкая ночью -25,0 в 1929г.

В субботу, 23 февраля, по прогнозу синоптиков в Украине сохранится холодная без осадков погода, лишь ночью в Приазовье и Крыму снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.