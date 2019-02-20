Украинского политзаключенного Балуха переводят в российский Краснодар – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинского политзаключенного Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО везут в российский город Краснодар для дальнейшего отбывания наказания.

"Получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар РФ", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она проинформировала, что обратилась к временному поверенному по делам Украины в РФ Василию Покотило с просьбой проверить условия содержания В.Балуха.

"Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечение его медицинской и консульско-правовой помощью. Жду ответа", - написала Л.Денисова.

В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что В.Балух перевезен из Крыма для отбывания наказания на материковую часть России, о чем своевременно был проинформирован его адвокат. Однако Т.Москалькова не указала города.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинского политзаключенного В.Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар.

18 февраля 2019 года "Крымская правозащитная группа" на своей странице в соцсети Фейсбук, что о перемещении активиста стало известно в понедельник, после того, как его супруга Наталья Балух попыталась передать в СИЗО передачу для украинца.

Как сообщалось, В.Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об УДО.

Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал В. Балуху в условно-досрочном освобождении.