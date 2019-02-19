СБУ фиксирует попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, сорвала курируемый из Москвы проект срыва избирательного процесса "Белые балаклавы"

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации "Белые балаклавы" готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины.

"(Скрывающийся за пределами страны, но сохраняющих паспорт гражданина Украины – ИФ) Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум 6 акций дестабилизации. Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов дестабилизации ситуации - проект так называемой "Белой балаклавы", члены которой, действуя по указанию из Москвы с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины", - заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, члены этой организации планировали захват административных зданий в регионах Украины, организацию массовых протестов и уличных беспорядков.

В.Кононенко сообщил, что по данным украинской спецслужбы, Россия разрабатывает и готовит ряд планов и схем по дестабилизации ситуации в Украине в 2019г путем использования протестного потенциала, имеющегося в украинском обществе.