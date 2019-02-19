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11:03 19.02.2019

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

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Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

Начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов, при том что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 - на руководящих должностях", - сказал он входе круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана", который проходит во вторник утром в Киеве.

Начальник Управления спецрасследований напомнил, что в порядке специального - "заочного" - досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.

При этом С.Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.

"Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию – ИФ)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи – ИФ) ее не получали. (поддержку – ИФ) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию. В частности, прокурор отметил, что оперативные подразделения этих структур не содействовали следствию, за исключением расследования использования "титушек" на Майдане.

Как сообщалось, 21 ноября 2018г С.Горбатюк заявлял, что упрёки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. "На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники", - сказал С.Горбатюк.

Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. По словам С.Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.

Начальник управления спецрасследований вновь выразил непонимание ситуацией, когда подозреваемые в делах Майдана продолжают оставаться в структуре в МВД и Национальной полиции, в том числе на руководящих должностях, таких подозреваемых 33 человека. Также, по словам С.Горбатюка, один из подозреваемых - действующий сотрудник СБУ.

Кроме того, начальник управления упрекнул судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел в суде. Он подчеркнул, что реформирование управления спецрасследований не способствовало эффективности расследования.

Теги: #майдан #укриана #горбатюк #следствие
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