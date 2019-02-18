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10:13 18.02.2019

Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

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Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

Министерство культуры Украины констатирует, что если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда.

"В соответствии с частью 3 статьи 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в случае нарушения религиозной организацией, которая является юридическим лицом, положений этого закона и других законодательных актов Украины ее деятельность может быть прекращена по решению суда", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в котором был задан вопрос о том, какая процедура предусмотрена, если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании.

Минкультуры также отмечает, что суд рассматривает дело о прекращении деятельности религиозной организации в порядке искового производства, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Украины, по заявлению органа, уполномоченного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурора.

Теги: #минкультуры #церковь #закон
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