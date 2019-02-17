На початку тижня в Україні трохи похолодає, опади не передбачаються

Найближчої доби, 18 лютого, в Україні збережеться погода без опадів, температура повітря трохи знизиться, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Чернігівській і Сумській областях до 5° морозу; вдень 4-9° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.

У Києві – без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 18 лютого найвища температура вдень була зафіксована на позначці 11,2 градусів вище нуля в 2002 році, найнижча вночі – на позначці 21,2 градусів морозу у 1985 році.

У вівторок, 19 лютого, в Україні - без суттєвих опадів. На півночі Лівобережжя на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура в західних областях вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла; на решті територій вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 19 лютого - без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° тепла.