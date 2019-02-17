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12:04 17.02.2019

В начале недели в Украине немного похолодает, осадки не предвидятся

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В начале недели в Украине немного похолодает, осадки не предвидятся

В ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине сохранится погода без осадков, температура воздуха немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Черниговской и Сумской областях до 5° мороза; днем 4-9° тепла, на Левобережье 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1985 году.

Во вторник, 19 февраля, в Украине - без существенных осадков. На севере Левобережья на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью около 0°, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве 19 февраля - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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