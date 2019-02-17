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07:26 17.02.2019

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись 4 раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82-мм, вооружение боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - с станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 16 февраля пять боевиков уничтожено и четверо ранены.

В штабе также добавили, что с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС в результате чего один украинский военнослужащий ранен.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Екатериновки из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос #сводка #украина
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