События

10:36 16.02.2019

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

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На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия изучит обнаруженное на окраине Тбилиси в районе Глдани местными жителями древнее захоронение в пластах земли, размытой в результате повреждения дренажной трубы, которое может открыть еще одну страницу многовековой истории грузинской столицы.

"В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства.

По предварительным оценкам археологов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV века до нашей эры).

"Квалифицированное заключение об артефактах и датировании захоронений, а также их культурологическая оценка будет подготовлена агентством в ближайшее время", - сказано в сообщении ведомства.

Согласно археологическим данным, территория, где находится Тбилиси, город с более чем 1500-летней историей, была населена людьми ещё в IV тысячелетии до н. э.

Теги: #грузия #захоронения
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