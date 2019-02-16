События

09:41 16.02.2019

В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

1 мин читать
В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

Конференция относительно планов украинско-американских учений "Си Бриз-2019" прошла в Одессе в течение недели, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В этом году "Си Бриз-2019" традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря", - отмечается в сообщении.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Как отмечается в сообщении, новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. "По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - сообщила пресс-служба.

Учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze - 2019) пройдут в начале июля 2019 года.

Теги: #си_бриз #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 11.02.2019
Учения "Си Бриз-2019" пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях

Учения "Си Бриз-2019" пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях

02:48 10.02.2019
В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания – ВМС ВСУ

04:22 08.02.2019
В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

01:48 08.02.2019
В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

09:35 07.02.2019
Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

23:28 05.02.2019
Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

16:27 05.02.2019
Аэропорт "Одесса" завершит реконструкцию, может запустить рейсы двух лоукост-компаний до конца года

Аэропорт "Одесса" завершит реконструкцию, может запустить рейсы двух лоукост-компаний до конца года

02:39 03.02.2019
В Одессе задержали подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

В Одессе задержали подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

07:20 02.02.2019
В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

00:19 02.02.2019
В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

Спецпрокурор США Мюллер считает необходимым приговорить Манафорта к длительному тюремному сроку и крупному штрафу

МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

На Львовщине правоохранители задержали мужчину, который попытался дать взятку пограничнику

Прокуратура настаивает на безальтернативном аресте подозреваемого в вымогательстве денег у харьковских адвокатов

Во Львове СБУ пресекла деятельность группы рекетиров-кавказцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА