В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

Конференция относительно планов украинско-американских учений "Си Бриз-2019" прошла в Одессе в течение недели, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В этом году "Си Бриз-2019" традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря", - отмечается в сообщении.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Как отмечается в сообщении, новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. "По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - сообщила пресс-служба.

Учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze - 2019) пройдут в начале июля 2019 года.