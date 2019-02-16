16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

В Киеве существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"16 февраля в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с, температура днем 3-5º тепла" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу утром.