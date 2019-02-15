В нескольких областях Украины утром ожидается туман

В ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-службе КК "Укравтодор".

"15 февраля 2019 года небольшой дождь в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Туман наблюдается в Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. На остальной территории страны без осадков", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что в регионах, где за прошедшие сутки шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.