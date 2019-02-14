События

10:36 14.02.2019

После вечерней драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

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 Патрульная полиция вечером 13 февраля прибыла на вызов о драке на Крещатике в Киеве, на месте никого не оказалось, в полицию с жалобами никто не обращался.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в департаменте патрульной полиции Киева в четверг, кто-то из прохожих увидел массовую драку и позвонил в полицию. Прибывшие на место инцидента патрульные никого не застали.

"В результате драки потерпевших нет, заявления в полицию не поступали", - отметили в патрульной полиции.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева агентству сообщили, что вызов поступил в 22.40. На место прибыли патрульные, а следственно-оперативная группа не выезжала.

Как указано на странице группы "Troublemakers & Ultras Action" в Фейсбуке, драка в центре Киева произошла между фанами "Динамо" (Киев) и болельщиками "Айнтрахт" из немецкого Франкфурта-на-Майне. Согласно сообщению, драка длилась 5 минут.

Теги: #киев #драка #полиция
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