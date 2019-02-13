В Варшаве открыта мемориальная доска на здании, где была Военная миссия УНР – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об открытии в столице Польши мемориальной доски в память о размещавшейся в ней Военной миссии Украинской Народной Республики (УНР).

"В Варшаве мы совместно с польскими друзьями открыли мемориальную доску на доме, в котором в 1919-20гг. находилась Военная миссия УНР. Украинские и польские воины совместно защищали Варшаву и освобождали Киев. Боевое братство - наиболее прочно", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в отношениях Украины и Польши "нет никаких проблем, однако есть много эмоций, связанные с восприятием общей истории".

"Решение Конституционного суда Польши и наши действия создали нам позитивную динамику. Теперь не должны ждать друг от друга практических шагов наподобие "ты мне, а я тебе", а искренне двигаться друг навстречу другу. В том числе, в отношении поисковых работ и восстановления наших мест памяти в Польше", - отметил П.Климкин.