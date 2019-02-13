События

19:21 13.02.2019

В Варшаве открыта мемориальная доска на здании, где была Военная миссия УНР – Климкин

1 мин читать
В Варшаве открыта мемориальная доска на здании, где была Военная миссия УНР – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об открытии в столице Польши мемориальной доски в память о размещавшейся в ней Военной миссии Украинской Народной Республики (УНР).

"В Варшаве мы совместно с польскими друзьями открыли мемориальную доску на доме, в котором в 1919-20гг. находилась Военная миссия УНР. Украинские и польские воины совместно защищали Варшаву и освобождали Киев. Боевое братство - наиболее прочно", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в отношениях Украины и Польши "нет никаких проблем, однако есть много эмоций, связанные с восприятием общей истории".

"Решение Конституционного суда Польши и наши действия создали нам позитивную динамику. Теперь не должны ждать друг от друга практических шагов наподобие "ты мне, а я тебе", а искренне двигаться друг навстречу другу. В том числе, в отношении поисковых работ и восстановления наших мест памяти в Польше", - отметил П.Климкин.

Теги: #варшава #доска #климкин #унр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:02 13.02.2019
Климкин посетит с рабочим визитом Польшу 13-14 февраля

Климкин посетит с рабочим визитом Польшу 13-14 февраля

20:57 06.02.2019
Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

19:09 06.02.2019
Пример Северной Македонии вдохновляет Украину на пути к НАТО - Климкин

Пример Северной Македонии вдохновляет Украину на пути к НАТО - Климкин

22:27 05.02.2019
Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

18:07 01.02.2019
Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

17:55 01.02.2019
Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

17:48 01.02.2019
Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

17:40 01.02.2019
Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

17:44 30.01.2019
Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

18:16 29.01.2019
Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Украинские дипломаты направили в МИД Италии ноту протеста из-за открытия в Вероне т.н. "представительства ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

В 2019 году в состав ВМС поступит три боевых катера "Гюрза-М" и "Нептун"

Генштаб ВСУ планирует до конца 2019 года завершить структурное реформирование

Полиция открыла дело по факту взрыва в канализационном люке в центре Львова

Премьер Испании в пятницу объявит дату парламентских выборов – СМИ

Представитель ОБСЕ констатирует отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА