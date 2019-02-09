События

23:29 09.02.2019

Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции

2 мин читать
Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции

По данным министерства внутренних дел Франции, в манифестациях движения "желтых жилетов" в субботу по стране в целом приняли участие около 51,4 тыс. человек, в том числе примерно 4 тыс. в Париже.

Марш "желтых жилетов" во французской столице проходил от площади Этуаль до Марсова поля с остановками у зданий министерства иностранных дел, Национального собрания и сената.

Тринадцатая по счету акция "желтых жилетов" не обошлась без острого противостояния с полицейскими силами. Вскоре после полудня были отмечены первые стычки манифестантов с полицейскими, которые применили слезоточивый газ.

Ситуация особенно обострилась возле Национального собрания. В ходе столкновений "желтых жилетов" с полицией тридцатилетний мужчина лишился кисти руки. По данным полицейского источника, он подобрал брошенную в сторону манифестантов светошумовую гранату, чтобы кинуть ее обратно, и она взорвалась в его руке.

В очередной раз к манифестантам присоединились погромщики, которые разбили витрины магазинов и отделений банков. Они подожгли автомобиль антитеррористической миссии Vigipirate. Эту выходку осудил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он заявил в "Твиттере": "Негодование и отвращение. Военнослужащие миссии "Часовой" каждый день охраняют наших сограждан от риска терроризма. Такие нападения недопустимы. Будет сделано все, чтобы виновные были найдены и отданы под суд".

Парижская префектура полиции объявила вечером в субботу о задержании 39 человек.

Французские СМИ сообщают об акциях "желтых жилетов" разного масштаба в других городах Франции. В Тулузе и Бордо в них принимали участие около 5 тыс. манифестантов. В Марселе и Монпелье на манифестации собрались до 1,5 тыс. человек. Сотни "желтых жилетов" вышли на улицы в других местах.

В Париже было дополнительно развернуто около 3 тыс. сил правопорядка, и еще около 5 тыс. - в регионах.

Теги: #противостояние #франция #полиция #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:36 09.02.2019
Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

19:17 09.02.2019
Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

18:44 09.02.2019
В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией

17:47 09.02.2019
Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

16:56 09.02.2019
При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

При попытке штурма Подольского управления полиции задержаны около 40 человек, возбуждено три дела

16:45 09.02.2019
Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

Более 20 человек доставили правоохранители в отделение полиции в ходе массовых акций на Контрактовой площади в Киеве

01:25 09.02.2019
С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

С понедельника на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCam

00:31 09.02.2019
Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты

Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты

20:33 08.02.2019
В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

В подразделении наркополиции Львовщины идет полная проверка деятельности, а всех его сотрудников ждет переаттестация – Аброськин

16:15 08.02.2019
Меркель опровергла слухи о разладе между Берлином и Парижем

Меркель опровергла слухи о разладе между Берлином и Парижем

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, еще двое ранены

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

ПОСЛЕДНЕЕ

На одного из участников акции протеста зарегистрировано уголовное производство, 15 человек задержаны – Маси Найем

На Берлинале второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" за повышение зарплаты работникам кинотеатров

Сарган: работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим

Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его правления

ООС: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе

СБУ выявила пропажу 10 культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре, возбуждено дело

Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

Минобороны проведет зенитно-ракетные учения в боевыми стрельбами в Херсонской области

Во Львове сотрудника миграционной службы уличили во взятке

Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА