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20:27 08.02.2019

Военные прокуроры с начала года задержали за взятки 52 человека – Матиос

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Военные прокуроры с начала года задержали за взятки 52 человека – Матиос

В Украине с начала года военные прокуроры задержали за взятки 52 человека, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"С Нового года по 8 февраля военными прокурорами задержаны за взятки 52 человека (в 48 производствах). Так сказать, чуть больше полутора взяточника в день. Общая сумма взяток 4 млн 200 тыс."- написал А.Матиос на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что по материалам оперативных подразделений Национальной полиции задокументированы 23 факта взяток, Службы безопасности Украины – 18, Государственной пограничной службы Украины – 7.

Теги: #военная_прокуратура #взятки
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