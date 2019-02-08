Военные прокуроры с начала года задержали за взятки 52 человека – Матиос

В Украине с начала года военные прокуроры задержали за взятки 52 человека, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"С Нового года по 8 февраля военными прокурорами задержаны за взятки 52 человека (в 48 производствах). Так сказать, чуть больше полутора взяточника в день. Общая сумма взяток 4 млн 200 тыс."- написал А.Матиос на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что по материалам оперативных подразделений Национальной полиции задокументированы 23 факта взяток, Службы безопасности Украины – 18, Государственной пограничной службы Украины – 7.