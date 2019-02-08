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12:12 08.02.2019

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием замглавы Голосеевской РГА, он отказался от "драгера" и сдачи анализов

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Полиция открыла дело по факту ДТП с участием замглавы Голосеевской РГА, он отказался от "драгера" и сдачи анализов

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который травмировал патрульную, оформлявшую другое ДТП.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, замглавы Голосеевской райгосадминистрации, находившийся за рулем "БМВ" и протаранивший два автомобиля, попавшие перед этим в ДТП, имел явные признаки опьянения. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на алкотестере "драгер". Его доставили к врачу-наркологу, но сдать биологические образцы он тоже отказался.

В отношении чиновника составили административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи (за совершение аварии с пострадавшими) предусматривает наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: #ткаченко #дтп #рга #полиция
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