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10:03 08.02.2019

Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера

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Таиландская оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в Таиланде традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.

Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.

В сообщении агентства указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату. Таким образом, как ожидается, основная борьба на выборах развернется между популистами, поддерживающими Чинавата, и военной элитой королевства.

Между тем, бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.

Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих парламентских выборов в стране в 2019 году. Члены избирательной комиссии Таиланда назначили их на 24 марта.

В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, который возглавил военный переворот.

Теги: #таиланд
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