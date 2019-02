Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера

Таиландская оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в Таиланде традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.

