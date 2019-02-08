Житель Харьковской области набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов

Житель с.Морозовка Балаклейского района Харьковской области избил фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его беременной 18-летней сожительнице, правоохранители открыли уголовное производство, сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"Полицейские установили, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно за 15 минут. Но мужчину это не устраивало. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера. 26-летний фельдшер с переломом носа и гематомой глаза сейчас находится в Харьковской областной клинической больнице. Состояние его здоровья стабильное", - сообщает отдел коммуникаций

Правоохранители установили, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка также была пьяна: несмотря на беременность, она злоупотребляет алкоголем и по этой же причине ей стало плохо.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении нападавшему о подозрении.