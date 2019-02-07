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16:13 07.02.2019

Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

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Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за депутатский проект закона (№9310-1), инициированный внефракционным нардепом Андреем Денисенко и предусматривающий переименование области в Сичеславскую проголосовали 240 членов парламента.

В то же время парламентарии отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который поддержали всего 144 нардепа при минимально необходимых 226 парламентариях.

Такие изменения в Основной закон Украины Верховная Рада намерена внести в рамках декоммунизации, которая происходит в Украине. В связи с тем, что в ст.133 Конституции указан перечень всех областей страны, при переименовании области необходимо внести изменения и в Основной закон.

Законопроекты с изменениями в Конституцию имеют особую процедуру прохождения в парламенте.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Теги: #переименование #сичеславская_область #верховная_рада #проект
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