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14:36 07.02.2019

Луценко возмущен отказом Рады рассматривать законопроект о продлении срока действия механизма заочного осуждения

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Луценко возмущен отказом Рады рассматривать законопроект о продлении срока действия механизма заочного осуждения

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмущен тем, что Верховная Рады не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусматривающий продление срока действия механизма заочного осуждения.

"Я не буду пояснять, почему депутаты делают такую глупость. Пусть каждый из них (депутатов) пояснит… Нет пояснений (тому факту, что депутаты не включили в повестку дня указанный законопроект – ИФ), кроме одного – срабатывает определенный инстинкт, страх возможных будущих дел", - сказал Ю.Луценко журналистам в четверг в Киеве.

Он вновь отметил, что Генпрокуратура завершила расследование дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича и других бывших высокопоставленных лиц государства в организации убийства протестующих на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году и готова к поддержанию обвинения в суде по процедуре заочного привлечения к ответственности.

"По заключению независимой экспертизы, которая по закону является основой поддержания обвинения… именно приказ Януковича и руководителя СБУ Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко - ИФ) и МВД Захарченко (бывшего главы МВД Виталия Захарченко - ИФ) на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на Майдане. Таким образом, никто из майдановцев не виновен в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые такой приказ отдали", - пояснил генпрокурор.

Ю.Луценко напомнил, что накануне парламентский комитет по вопросам обеспечения законодательной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект.

Ранее в этот день народные депутаты не поддержали включение в повестку дня и рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№9353).

Теги: #юрий_луценко #верховная_рада
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