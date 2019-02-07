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13:41 07.02.2019

"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

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"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

Представители "ЛНР" передали в четверг украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины, передает корреспондент "Интерфакса".

"В одностороннем порядке выполнена очередная договоренность с Украиной, осуществлена передача 33 заключенных, осужденных до 2014 года", - сообщила журналистам представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

Она отметила, что руководство "ЛНР" приняло решение о передаче Киеву заключенных, учитывая обращение граждан, проживающих на территории Украины, о невозможности посещения своих родственников, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях на территории Луганской области, подконтрольной "ЛНР".

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила факт передачи осужденных, а также уточнила, что она состоялась в г.Счастье Луганской области.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

В декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже уволены в связи с отбытием назначенного срока наказания.

Теги: #оос #заключенные #лнр
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