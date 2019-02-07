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08:25 07.02.2019

Порошенко поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви

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Порошенко поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - митрополитом Иерапольским Антонием и Архиепископом Памфильським Даниилом, поблагодарив за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины, и лично поблагодарил Митрополита Антония и Архиепископа Даниила за их поддержку и помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви. Глава государства также поблагодарил Вселенского Патриарха за его усилия в предоставлении Томоса для Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в четверг утром.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и мужества, и смелости, которую многие в России просто не ожидали", - отметил президент Украины.

Оба митрополита отметили определяющую роль президента Украины в получении независимости Украинской православной церкви.

"Весь этот процесс был проведен Святым Духом. Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но, слава Богу, что Вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь", - сказал Митрополит Антоний.

Митрополит Иерапольский Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине. "Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, по Вашим взглядам и за Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс", - сказал священнослужитель.

Теги: #президент #иерархи #встреча
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