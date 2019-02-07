США готовы выполнить свои обязательства по КНДР в ответ на полную денуклеаризацию страны – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что США готовы выполнить обязательства в отношении КНДР после того, как Пхеньян выполнит свое обещание о полной денуклеаризации.

"У нас будет другой (саммит - ИФ) в конце этого месяца во Вьетнаме, где мы будем работать с председателем Ким Чен Ыном с тем, чтобы он мог выполнить обещание, данное в Сингапуре о денуклеаризации, а мы, в свою очередь, взяли обязательства создать светлое будущее для народа Северной Кореи. Мы полностью готовы к этому", - заявил М.Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что США понимают, что переговоры по ядерному оружию с Ким Чен Ыном будут сложными, однако такова поставленная задача.

"Нам просто нужно, чтобы ядерное оружие исчезло с полуострова (Корейского - ИФ). У нас будет мир, у нас будет безопасность, и тогда северокорейский народ получит шанс на светлое будущее, которого он так заслуживает", - заключил госсекретарь США.