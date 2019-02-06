Мининформполитики заявляет о фактах злоупотребления Россией инструментами сервиса YouTube

Министерство информационной политики Украины заявляет о попытках злоупотребления российской стороной инструментами Интернет-сервиса YouTube с целью ограничения свободы слова.

"В последние годы РФ использует правила сообщества YouTube с целью удаления информации, освещающей реальную ситуацию в оккупированном Крыму, в частности о преследовании граждан, ставших заложниками режима Владимира Путина", - говорится в заявлении министерства.

Мининформполитики заявляет, что к ним обратилось информагентство "Центр журналистских расследований", видеоматериал которого о незаконном задержании крымского правозащитника Эмира Усеина-Куку может быть заблокирован на YouTube по инициативе Федеральной службы РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Отмечается, что "Центр журналистских расследований" является официально зарегистрированным в Украине СМИ, которое было вынуждено переехать из Крыма в Киев после атак оккупанта на журналистов и медиа в 2014 году.

"Жалоба Роскомнадзора является необоснованной и имеет ложный и манипуляционный характер, направленный на сокрытие правды о преступлениях РФ", - подчеркивают в министерстве.

Мининформполитики считает недопустимой подобную практику и позорным сам факт попытки Роскомнадзора использовать в политических целях инструменты YouTube. "Эти шаги направлены на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека", - подчеркнули в ведомстве.