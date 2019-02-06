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08:11 06.02.2019

Венесуэльские военные перекрыли доступ в страну гуманитарной помощи на границе с Колумбией

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Венесуэльские военные перекрыли доступ в страну гуманитарной помощи на границе с Колумбией

Военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы не допустить доставку в страну гуманитарной помощи, сообщают СМИ со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции.

Пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером, сообщили источники.

Координатором доставки помощи выступает самопровозгласивший себя временным президентом страны спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо.

Ранее представители парламента предупреждали, что блокирование доставки гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

Они уже обращались к вооруженным силам с предложением перейти на сторону Х.Гуайдо, заявляя, что в противном случае те столкнутся с проблемами.

В Вашингтоне 14 февраля должна состояться международная конференция по сбору гуманитарной помощи Венесуэле.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее: "Венесуэла не собирается ни у кого просить милостыню. Если они хотят помочь, пусть снимут блокаду и отменят санкции".

Теги: #венесуэла #помощь #блокирование #мост
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Интерфакс-Украина
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