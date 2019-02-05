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12:17 05.02.2019

В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

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В Киеве презентовали научно-информационное издание "Право обучения на родном языке. Центрально-европейская традиция и пример Закарпатья", содержащее ссылки на законодательство Украины, дающие право нацменьшинствам обучаться на родном языке.

"В брошюре доказывается традиционность и обязательная правомерность создания законодательных оснований для реализации права национальных меньшинств на получение образования на родном языке на всех уровнях и всех формах образовательного процесса", - сказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Василий Брензович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Отмечается, что издание содержит фрагменты законов, регулирующих право на обучение на родном языке в практике государств, в которые территория современного Закарпатья входила от 1867 года до момента провозглашения независимости Украины.

Также цитируются законодательные акты Украины, которые предоставляют право представителям национальных меньшинств на обучение на родном языке.

Кроме того, как рассказал В.Брензович, издание содержит информацию о том, что якобы языковые статьи закона об образовании создают досадный негативный прецедент. "Который не только нарушает права национальных меньшинств, но нарушает также центрально-европейскую традицию, которая уже больше, чем 150 лет складывается в этом регионе Европы", - добавил он.

Теги: #киев #украина #нацменьшинства #языковой_вопрос
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