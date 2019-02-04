События

18:35 04.02.2019

Восемь человек погибли при пожаре в центре Москвы, в том числе двое детей

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На месте пожара в центре Москвы обнаружено тело еще одного погибшего, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв пожара возросло до восьми человек", - сказал источник.

Среди восьми жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре двое детей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в понедельник.

"Среди погибших - двое детей. Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Теги: #рф #жертвы #пожар
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Интерфакс-Украина
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