События

12:29 04.02.2019

Суд в Тбилиси освободил бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" под залог

1 мин читать
Суд в Тбилиси освободил бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" под залог

 Тбилисский городской суд изменил меру пресечения бывшим военнослужащим украинского батальона "Донбасс", задержанным 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций" во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии", - написал народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Нардеп также сообщил, что бывшие бойцы батальона "Донбасс" только что вышли на свободу под залог.

Как сообщалось, 2 декабря в Тбилиси в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. С.Семенченко заявил, что часть из задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия.

4 декабря суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия гражданам Украины.

Теги: #семенченко #грузия #батальон_донбасс #суд #залог
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

В Грузии решили отменить в школах выпускные экзамены

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения

Суд принял решение о выплате 300 тыс. грн сыну погибшей в результате взрывов на арсенале в Балаклее – адвокат

Тбилиси установили "Монумент счастья", вынашивают идею создания "Академии счастья"

В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

Прокуроры готовы выезжать в Чернигов на судебные заседания по делу Савченко-Рубана - Луценко

Военный суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Киевлянин, грабивший кредитные учреждения в масках "Человека-паука" и "Бэтмена", получил 7 лет заключения

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, зараженных АЧС

Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре – полиция

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

На Житомирщине двое ранее судимых мужчин наладили сбыт похищенного из в/ч оружия – СБУ

Митрополит Эммануил предложил Порошенко посетит Афон и монастырь Ксенофонт, где был написан текст Томоса

Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, созданных киевлянином

Около 260 человек в Казахстане за пять лет привлечены к уголовной ответственности за лжетерроризм

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА