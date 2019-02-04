Суд в Тбилиси освободил бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" под залог

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения бывшим военнослужащим украинского батальона "Донбасс", задержанным 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций" во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии", - написал народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Нардеп также сообщил, что бывшие бойцы батальона "Донбасс" только что вышли на свободу под залог.

Как сообщалось, 2 декабря в Тбилиси в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. С.Семенченко заявил, что часть из задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия.

4 декабря суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия гражданам Украины.