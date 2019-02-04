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02:01 04.02.2019

Спецпредставители США и Южной Кореи по вопросам КНДР обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Спецпредставители США и Южной Кореи по вопросам КНДР обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

 

Специальный представитель Южной Кореи по вопросам безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретился со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом в воскресенье, чтобы обсудить второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Корея.

Как отметили в ведомстве, стороны уточнили детали предстоящих переговоров с Пхеньяном, в том числе повестку саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ожидается, что С.Биган встретится во вторник с представителем КНДР Ким Хек Чхолем во вторник в межкорейской пограничной деревне Пханмунджон или в столице КНДР.

Планируется, что Вашингтон и Пхеньян обсудят детали шагов по денуклеаризации, которые должен предпринять Север, и соответствующие меры со стороны США.

В министерстве указали, что Ли До Хун и С.Биган вновь встретятся после переговоров с Северной Кореей.

Кроме того, на понедельник запланирована встреча С.Бигана с советником по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Д.Трамп и Ким Чен Ын договорились на своем первом саммите 12 июня 2018 года в Сингапуре работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Реализация сделки застопорилась, поскольку США требуют более конкретных шагов по денуклеаризации, а Север стремится к уступкам, включая смягчение санкций.

В середине января зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем М.Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к Д.Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.

Теги: #южкорея #сша #переговоры #кндр
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