За неделю ГСЧС обезвредила на Донбассе 16 взрывоопасных предметов

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлеченные в состав сил и средств Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, очистили 39,1 га территорий от взрывоопасных предметов в течение минувшей недели.

"В течение недели очищено 39,1 га территории, выявлено и обезврежено 16 взрывоопасных предметов, чем обеспечен ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места", - сообщается на странице ООС в соцсети Facebook в воскресенье.

"Обеспечено функционирование пунктов предоставления помощи населению в пределах КПВВ, на которых… предоставлена возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи. Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.