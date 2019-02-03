События

18:14 03.02.2019

За неделю ГСЧС обезвредила на Донбассе 16 взрывоопасных предметов

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За неделю ГСЧС обезвредила на Донбассе 16 взрывоопасных предметов

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлеченные в состав сил и средств Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, очистили 39,1 га территорий от взрывоопасных предметов в течение минувшей недели.

"В течение недели очищено 39,1 га территории, выявлено и обезврежено 16 взрывоопасных предметов, чем обеспечен ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места", - сообщается на странице ООС в соцсети Facebook в воскресенье.

"Обеспечено функционирование пунктов предоставления помощи населению в пределах КПВВ, на которых… предоставлена возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи. Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс
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