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10:34 03.02.2019

"Желтые жилеты" во Франции протестовали против полицейского насилия

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Около 14 тыс. сторонников движения "желтых жилетов", согласно независимому подсчету, заказанному группой СМИ, приняли в субботу участие в своей двенадцатой акции в Париже, и более 68 тыс. в целом по Франции, по данным МВД.

На этот раз протестующие назвали свои манифестации "маршем раненых", подчеркивая тем самым солидарность с соратниками, пострадавшими от силовых действий полиции в ходе предыдущих акций. В том числе в минувшую субботу, 26 января, когда, как считается, полицейской светошумовой гранатой был опасно ранен в глаз один из лидеров движения Жером Родригес.

На этот раз в начале марша Ж.Родригеса, вновь вышедшего на манифестацию, бурно приветствовали "желтые жилеты". Некоторые из них в знак солидарности с ним тоже перевязали себе глаз повязкой, другие нанесли на себя пятна красного цвета, символизируя пролитую протестующими кровь.

Участники несли лозунги против политики властей, действий полиции, применяющей против манифестантов с разрешения Государственного совета страны светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В толпе было много лозунгов, обвиняющих президента Франции Эмманюэля Макрона, таких, например, как "Государственное насилие - вина лежит на макронии".

К концу дня напряженность возникла на подходах к парижской площади Республики. Полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы в ответ на летевшие в неё камни и другие предметы.

Затем беспорядки возникли на площади Республики, где присоединившиеся к манифестантам погромщики начали поджигать оформление города. Состоялись задержания наиболее буйных из них.

Французские СМИ сообщали в субботу об акциях протеста в Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Монпелье, Валансе, Дижоне, Шербуре, ряде других мест. В ряде городов отмечены схватки манифестантов с полицией. Например, в Валансе, где на улицы вышли 5,4 тыс. человек, "желтые жилеты" пытались прорваться к местной префектуре через полицейский заслон.

Намного менее значительные по масштабу, чем во Франции, акции "желтых жилетов" не прекращаются и в Бельгии. Около полусотни протестующих заблокировали в субботу улицу в брюссельской коммуне Андерлехт перед торговым центром IKEA.

Манифестанты растянули большой лозунг: "Облагайте налогами транснациональные компании, а не трудящихся". Они скандировали: "Социальная справедливость, налоговая справедливость", "Устали жертвовать для увеличения ваших прибылей".

Теги: #данные #численность #франция #протесты
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