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15:13 02.02.2019

Организатору нападения на офицера уголовного розыска в Харькове объявят о подозрении в ближайшее время – Аброськин

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Организатору нападения на офицера уголовного розыска в Харькове объявят о подозрении в ближайшее время – Аброськин

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех посетили в больнице тяжело раненого офицера отдела департамента уголовного розыска Алексея Логвиненко.

"Его состояние удовлетворительное, скорее всего, через месяц-два он уже будет в строю", - сказал В.Аброськин в видеокомментарии, который распространил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В.Аброськин также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о подозрении организатору нападения на А.Логвиненко.

"Все подразделения харьковской полиции, департамента уголовного розыска и других подразделений Национальной полиции Украины работают над раскрытием нападения. Уже в ближайшее время человеку, который организовал это преступление, будет сообщено о подозрении", - сказал он.

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

В тот же день В.Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика этого нападения.

Позднее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Аброськин сообщил, что основные версии нападения на А.Логвиненко связаны с его профессиональной деятельностью (расследованием убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") и документированием организованной преступной группы, действующей в Харьковской области).

Теги: #нападение #аброськин #полиция #харьков
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