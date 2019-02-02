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14:36 02.02.2019

ДТП в Чугуеве – есть жертвы

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ДТП в Чугуеве – есть жертвы

В субботу утром в Чугуеве на трассе Киев-Харьков Довжанский 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и въехал в автомобиль Таврия, застрявший в сугробе на обочине.

"Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность устанавливается. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавшие на момент аварии находились у автомобиля "Таврия", пытаясь вытолкнуть его из сугроба. Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Он госпитализирован в Харьковскую больницу", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #жертвы #дтп #чугуев
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