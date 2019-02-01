Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия из США - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркивает, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).

Как сообщается на сайте Кабинета министров, этот вопрос вице-премьер обсуждала на встрече с представителем США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом Вооруженных сил США Китом Дейтоном.

"Буквально вчера президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников… Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства", - сказала И. Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - выразила надежду вице-премьер.

В свою очередь, стратегический советник отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - уверен он.

К.Дейтон вошел в группу стратегических советников высокого уровня Минобороны Украины в октябре 2018 года.

31 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

Закон расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, а также, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Верховная Рада приняла этот закон (законопроект №9122) 17 января 2019 года.