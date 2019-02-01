Денисова просит Москалькову во время ее визита к украинским военнопленным морякам проверить состояние их содержания в СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания украинских военнопленных моряков в московском СИЗО и способствовать оказанию им медицинской помощи.

"В связи с тем, что стало известно о намерении российского омбудсмена Татьяны Москальковой посетить украинских военнопленных, прислала ей письмо с важными просьбами. Прежде всего, проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Также, она отметила, что по информации адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья.

"Поэтому обратила внимание уполномоченного РФ на необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения этих моряков. Жду реагирования Татьяны Москальковой и информацию о предоставлении необходимой врачебной помощи", – сообщила украинский омбудсмен.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что медики московского СИЗО "Лефортово" обнаружили у военнопленного украинского моряка Василия Сороки повреждение еще одной мышцы руки.