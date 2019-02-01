События

15:24 01.02.2019

Киевлянин, грабивший кредитные учреждения в масках "Человека-паука" и "Бэтмена", получил 7 лет заключения

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Киевлянин, грабивший кредитные учреждения в масках "Человека-паука" и "Бэтмена", получил 7 лет заключения

Киевский суд приговорил к 7 годам лишения свободы 35-летнего жителя Киева, который совершал разбойные нападения на кредитные учреждения в детских маскарадных масках.

Как сообщает в пятницу прокуратура столицы на странице в соцсети Фейсбук, с начала марта 2018 года в г.Киеве было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука", "Бэтмена" и, угрожая ножом, грабил кассы.

Правоохранителям удалось установить и задержать мужчину.

Следствие установило его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба составил почти 80 тыс. грн.

По результатам судебного рассмотрения районный суд Киева признал мужчину виновным по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Теги: #грабеж #лишение_свободы #суд #приговор
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