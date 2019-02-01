Операторы готовы начать межоператорское тестирование MNP в установленный срок

"Большая тройка" мобильных операторов заявляет о готовности локальных баз данных услуги по переносу абонентских номеров (MNP) и готова начать межоператорское тестирование.

В пресс-службах мобильных операторов агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили готовность компаний к проведению межоператорского тестирования в рамках подготовки к внедрению услуги, старт которого назначен на 4 февраля.

"Компания заранее подготовила собственную локальную базу данных и готова приступить к тестированию взаимодействия с централизованной базой данных (ЦБД) совместно с другими операторами", - отмечается в сообщении "Vodafone Украина"

В пресс-службе lifecell также подчеркнули, что оператор полностью готов к запуску общего тестирования. "Мы уже давно создали локальную базу данных и первыми начали тестирование с центральной базой (оператором которой выступает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) – ИФ)", - заявили в lifecell.

"Киевстар" также своевременно подготовил операторскую базу данных для тестирования взаимодействия с ЦБД перенесенных номеров и начнет технологические испытания услуги в срок.

Во время тестов будет проверяться работа телекоммуникационной составляющей, то есть маршрутизация звонков и сообщений, работа дополнительных сервисов, тарификация, информирование абонентов о звонках на перенесенные номера, взаимодействие с ЦБД.

"Несмотря на то, что технически проект сложный и требует изменения многих ИТ-систем и процессов, мы делаем все для того, чтобы коммерческий запуск состоялся в сроки, определенные регулятором", - заявили в компании.

Услуга переноса абонентских номеров будет запущена в коммерческую эксплуатацию 1 мая 2019 года и позволит абонентам сменить мобильного оператора с сохранением телефонного номера. При этом при звонке на перенесенный номер, перед соединением звонящий абонент получит информацию о том, что звонит на номер другого оператора. Менять оператора можно будет не чаще, чем раз в 30 дней.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) 1 мая 2019 года.

НКРСИ еще в 2014 году в рамках своих полномочий определила УГЦР администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств.

УГЦР 25 января 2016 года на конкурсе, в котором участвовало шесть претендентов, отобрал ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP. Компания "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно оспорили результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Позже УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил все его предписания, определив 21 апреля победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр".

После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP снова был приостановлен на несколько месяцев.

В августе 2017 года УГЦР объявил новый конкурс на услугу переноса номеров MNP в ProZorro.

В итоге после многочисленных судебных разбирательств подрядчиком по предоставлению УГЦР услуг по внедрению был выбран "Эс Ай Центр".