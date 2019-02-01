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12:48 01.02.2019

В Украине на выходных будет по-прежнему тепло и сыро

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В Украине на выходных будет по-прежнему тепло и сыро

В Украине в ближайшие сутки 2 февраля продолжит господствовать теплая воздушная масса с температурой выше климатической нормы для этого периода, но погода останется пасмурной и сырой, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. Местами туманы, на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточной части 3-8° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем западе и юге страны 6-11° тепла.

В Киеве 2 февраля небольшие осадки преимущественно в виде дождя, туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 февраля самая высокая температура днем была 9,3° в 2002 году, самая низкая ночью -25,5° в 2012 году.

В Украине 3 февраля без существенных осадков. В южной и восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-4° тепла, в восточных областях 0-4° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части и Закарпатье 7-12° тепла.

В Киеве 3 февраля без существенных осадков, Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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