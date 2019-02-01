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11:43 01.02.2019

Полиция установила заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове - Аброськин

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Полиция установила заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове - Аброськин

Полиция установила личность заказчика нападения на офицера отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко, которое произошло в Харькове 16 января, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним ", - цитирует пресс-служба В.Аброськина

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

Позднее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Аброськин сообщил, что основные версии нападения на А.Логвиненко связаны с его профессиональной деятельностью.

Теги: #нападение #аброськин #офицер #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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