Полиция установила заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове - Аброськин

Полиция установила личность заказчика нападения на офицера отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко, которое произошло в Харькове 16 января, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним ", - цитирует пресс-служба В.Аброськина

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

Позднее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Аброськин сообщил, что основные версии нападения на А.Логвиненко связаны с его профессиональной деятельностью.