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17:24 22.01.2019

Основные версии нападения в Харькове на офицера уголовного розыска связаны с его профессиональной деятельностью - Аброськин

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Основные версии нападения в Харькове на офицера уголовного розыска связаны с его профессиональной деятельностью - Аброськин

К нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, причастные к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции", - рассказал В.Аброськин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, вторая основная версия нападения, которую рассматривает следствие, также связана с профессиональной деятельностью А.Логвиненко - с тем, что он документировал организованную преступную группу, действующую в регионе.

Как сообщил журналистам начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, А.Логвиненко уже пришел в себя, но по-прежнему находится в реанимации.

"Он пришел в себя, его отключили от аппарата искусственного дыхания, но он по-прежнему в реанимации", - сказал О.Бех журналистам.

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Нацполиции и ранили его в голову и шею.

Теги: #нападение #аброськин #офицер #полиция #харьков
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