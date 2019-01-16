События

11:01 16.01.2019

В Харькове неизвестные в балаклавах ранили офицера уголовного розыска

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В Харькове неизвестные в балаклавах ранили офицера уголовного розыска

В среду утром в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НПв Харьковской области, информация о происшествии поступила в Немышлянский отдел полиции города в 7:40.

"Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - говорится в сообщении.

Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

Работники полиции принимают меры чтобы установить личности нападавших и задержать их. Введен план "Сирена".

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия и кому известна какая-либо информация по этому поводу, сообщить удобным способом.

В свою очередь первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям уже известно имя заказчика этого нападения.

"Сегодня утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получившего тяжелые ранения. По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #нападение #аброськин #полиция #харьков
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