Третьяковка изменила место экспонирования похищенной картины Куинджи, но просит посетителей не задерживаться перед ней

В Третьяковской галерее просят не стоять долго перед похищенной картиной Архипа Куинджи после того, как она была возвращена в экспозицию.

"Мы приняли решение изменить место экспонирования. (...) Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве. Перед ней может находиться больше людей, но мы просим посетителей по возможности не задерживаться перед ней", - рассказала на брифинге журналистам главный хранитель ГТГ Татьяна Городкова.

Картина расположена в том же зале и разделе, что и до похищения, но на входной стене и оборудована специальным стеклом и сигнализацией.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Д.Чуприков заявил, что решение украсть картину Куинджи возникло у него спонтанно, и попросил прощения у россиян за свой поступок. Он рассказал в СИЗО навещавшим его членам ОНК, что давно интересуется искусством и иногда ходил в музеи, чаще всего в дни, когда в них был бесплатный вход. Злоумышленник пришел на выставку ради другой картины — «Христос в Гефсиманском саду». Однако после внимательного осмотра он решил взять себе «Ай-Петри. Крым». Он намеревался сам вернуть картину музею.

Хранитель Третьяковской галереи, находившаяся на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию. "Хранитель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в Третьяковской галере.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.