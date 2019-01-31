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19:45 31.01.2019

ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тыс. грн

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ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тыс. грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Нацполицией задержали заместителя главы Печерской районной государственной администрации в г.Киеве за вымогательство и получение взятки в размере 20 тыс. грн.

"Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. грн. госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности", - сообщает в четверг пресс-служба ГБР.

Госслужащих задержали во время получения взятки.

Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства.

Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева, предварительная правовая квалификация преступления - по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #гбр #рга #задержание
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