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08:13 31.01.2019

В Киеве 31 января изменится режим движения по Парковой дороге

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В Киеве действие режима одностороннего движения по парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлится на 1 час - до 11:00, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что одностороннее движение продолжат с целью улучшения транспортной ситуации в центральной части города.

"Таким образом, Парковая дорога будет работать в одностороннем режиме в будние дни в направлении Европейской площади с 07:00 до 11:00 и в направлении моста Патона с 17:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #движение #украина #дорога
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