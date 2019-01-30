В случае отказа УПЦ (МП) изменить название ей придется платить налоги – нардеп Винник

Если Украинская православная церковь (Московского патриархата) откажется выполнять требования закона об изменении названия, то она не получит статус неприбыльной организации и придется платить налоги, пояснил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Иван Винник.

В эфире телеканала "Прямой" нардеп отметил, что приходы УПЦ (МП) могут существовать в Украине, но эта церковь должна называться Русской православной церковью.

"А что будет, если они не переименуются? Всё просто. Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины откажется выполнять его требование относительно названия и переименовании в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", - сказал И.Винник.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января 2019 года Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение), согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций.

Минкультуры по результатам религиоведческой экспертизы установило, что под действие ч.7 и ч.8 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ (Московского патриархата) - ИФ), Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Религиозные организации, которые действуют на территории Украины, согласно перечню должны в течение 3 месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч.7 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", и подать их на регистрацию в установленном порядке.