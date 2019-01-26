Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны изменить название согласно новому законодательству

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение), согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций.

Соответствующий список публикован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу.

Минкультуры по результатам религиоведческой экспертизы установило, что под действие ч.7 и ч.8 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ (Московского патриархата) - ИФ), Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Согласно сообщению, религиозней организации, которые действуют на территории Украины, согласно перечню (добавлен) должны в течение 3 месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч.7 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Полный текст религиоведческой экспертизы размещена на официальном сайте Министерства культуры Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).