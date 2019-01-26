События

13:00 26.01.2019

Разыскиваемого на родине гражданина Грузии выдворили из Украины на пароме

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Разыскиваемого на родине гражданина Грузии выдворили из Украины на пароме

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины принудительно выдворили из Украины гражданина Грузии, который был связан с криминальным миром и находился в розыске на родине.

"Мужчина был лишен вида на постоянное место жительства в Украине. После чего он дважды нарушал госграницу Украины на участке Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов, за что был привлечен к административной ответственности", - сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице соцсети Фейсбук в субботу.

Правоохранители установили, что иностранец находится в розыске на территории Грузии.

"Белгород-Днестровский районный суд принял решение о его выдворении с территории Украины. После чего данное лицо принудительно выдворили на одном из паромов через Черноморский морской порт", - сказано в сообщении МВД.

Он передан правосудию Грузии.

Теги: #грузиия #паром #украина #мвд
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