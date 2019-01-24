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08:33 24.01.2019

Венесуэльские адвокаты обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой о защите самопровозглашенного президента

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Три венесуэльских адвоката направили Межамериканской комиссии по правам человека (входит в состав Организации американских государств) просьбу о предоставлении защиты Хуану Гуаидо - спикеру парламента Венесуэлы, объявившему себя временным президентом страны, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как пояснил агентству один из адвокатов - Игнасио Альварес - просьба мотивирована тем, что Х.Гуаидо, а также члены его семьи нуждаются в защите жизни, личной неприкосновенности и свободы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы страны поддерживают президента страны Николаса Мадуро, а не провозгласившего себя временным главой государства оппозиционера Х.Гуаидо.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - написал он в Twitter.

Министр заверил, что армия будет "защищать конституцию страны и обеспечивать суверенитет".

В то же время, большинство латиноамериканских стран, входящих в "Группу Лимы", поддержала Х.Гуаидо, как временного президента Венесуэлы.

В распространенном коммюнике представители 11 из 14 входящих в эту организацию стран заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведении в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Этот документ подписан от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Перу.

В поддержку Н.Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Теги: #венесуэла #адвокаты #просьба #защита
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